Полиция Гусева объявила в розыск маму и её 7-летнюю дочку
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
Отдел полиции Гусева объявил в розыск 31-летнюю Ольгу Курочкину и 7-летнюю дочь Софию. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, девочка с 14 января этого года не посещает школу.
Мать с дочкой ранее проживали в Гусеве на улице Зеленой.
Если вам что-либо известно о местонахождении Ольги Курочкиной или Софии Курочкиной, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 40143 3-23-32, 3-24-10, 3-24-61.
ИСТОЧНИК KP.RU