Полиция Гусева объявила в розыск маму и её 7-летнюю дочку

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-18T10:28:59+03:00

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Отдел полиции Гусева объявил в розыск 31-летнюю Ольгу Курочкину и 7-летнюю дочь Софию. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, девочка с 14 января этого года не посещает школу.

Мать с дочкой ранее проживали в Гусеве на улице Зеленой.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ольги Курочкиной или Софии Курочкиной, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 40143 3-23-32, 3-24-10, 3-24-61.

ИСТОЧНИК KP.RU