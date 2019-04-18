В Варшаве открыли выставку, посвященную православию в Калининградской области
Открытие выставки Калининградского историко-художественного музея состоялось в Российском центре науки и культуры в Варшаве. Специально для этого из Калининграда в Польшу направилась внушительная делегация. Поехали, в частности, директор историко-художественного музея Сергей Якимов, руководитель духовно-просветительского центра Калининградской епархии Георгий Урбанович, оркестр русских народных инструментов, и другие представители региона.
На открытии выставки присутствовало около 100 человек.
Что до экспозиции, то это стенды с фотографиями, рассказывающими о православии на западе России и информационным сопровождением на польском языке.
Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, выставка напоминает о фактах, связанных с Великим Посольством Петра I в Пруссию в 1697 году, о событиях Семилетней войны (1756 – 1763), когда территория Восточной Пруссии находилась под управлением российских генерал-губернаторов, об открытии православных приходов в Кёнигсберге, Пиллау и Мемеле.
Для устроителей выставки были организованы экскурсии и встречи с местными священнослужителями.
Выставка после Варшавы будет экспонироваться в других городах Польши в течение этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU