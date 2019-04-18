На капремонт участка Балтийского шоссе выделили 33 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-18T10:44:34+03:00

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Администрация Калининграда объявила аукцион на капремонт участка Балтийского шоссе.

В этом году планируется отремонтировать 700-метровый участок дороги от пересечения с ул. Карташева до заправки «Лукойла». Во время работ планируется использовать новый для Калининграда материал - щебеночно-мастичный асфальто-бетон, обладающий улучшенными характеристиками.

Также будут отремонтировано свыше 700 квадратных метров тротуаров, на которых появится тактильная плитка. Перед пешеходными переходами сделают шумовые полосы из холодного пластика, а также заменят 870 метров барьерного ограждения и 27 уличных светильников.

Всего на ремонтные работы выделено свыше 33 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU