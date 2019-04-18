На капремонт участка Балтийского шоссе выделили 33 млн рублей
Администрация Калининграда объявила аукцион на капремонт участка Балтийского шоссе.
В этом году планируется отремонтировать 700-метровый участок дороги от пересечения с ул. Карташева до заправки «Лукойла». Во время работ планируется использовать новый для Калининграда материал - щебеночно-мастичный асфальто-бетон, обладающий улучшенными характеристиками.
Также будут отремонтировано свыше 700 квадратных метров тротуаров, на которых появится тактильная плитка. Перед пешеходными переходами сделают шумовые полосы из холодного пластика, а также заменят 870 метров барьерного ограждения и 27 уличных светильников.
Всего на ремонтные работы выделено свыше 33 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU