2019-04-18T10:51:20+03:00
Общество

«Поезд памяти – 2019» отправится из Калининграда в Санкт-Петербург 24 апреля

Стали известны подробности патриотической акции
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В этом году традиционный «Поезд памяти» отправится из Калининграда в Санкт-Петербург 24 апреля. Акция посвящена 75-летию прорыва блокадного кольца Ленинграда.

Как сообщает пресс-служба КЖД, с Южного вокзала поезд отправится 24 апреля в 07:02, а вернется в Калининград 28 апреля в 20:50.

Известно, что в поездку собираются представители молодежных организаций, поисковики, активисты, школьники и ветераны.

В программе - посещение памятных мест, встречи с участниками исторических событий, возложение венков и цветов на Пискаревском мемориале.

Напомним, за 12 лет проведения акции почти 5 тысяч жителей региона смогли посетить Москву, Санкт-Петербург, Курск, Волгоград, Новороссийск, Брянск, Смоленск и другие города России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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