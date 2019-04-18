2019-04-18T10:51:51+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет электричества и воды

Виктор Сергеев
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В Калининграде в четверг, 18 апреля, отключено электричество в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов свет будет отсутствовать на ул. Ген. Озерова 24а, 26а, 30, ул. Горького 1-17, 2а, 4, 10-14, ул. Юношеская 2-4, 8б, пер. Партизанский 1-5.

До 18 часов света не будет на пл. Василевского 1, ул. Корабельная 1-3, ул. А. Невского 1б.

До 13 часов электричество отключено на ул. Лейт. Катина 4-6, ул. Чкалова 1-3, 12-14, 12а.

Холодная вода до 17 часов отключена на ул. А. Невского 24-30, 34б, ул. Куйбышева 11-13, на ул. Полк. Ефремова 3-7, ул. Муромская 3-33, 6-50, ул. Яхромская (вся улица), ул. Бронницкая 10, ул. Грунтовая (вся улица), ул. Клинская 1-19, 2-22, пер. Клинской 1-2.

До 18 часов воды не будет на ул. Киевская 17, 17б, 19, 19а, 19б, 23, туп. Тихорецкий 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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