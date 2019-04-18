Пассажиропоток «Храброво» в первом квартале вырос почти на 30 процентов

СЕГОДНЯ 10:54 2019-04-18T10:55:41+03:00

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По итогам первого квартала пассажиропоток аэропорта»Храброво» вырос на 28,5% и составил 435 703 человека. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

На внутренних линиях за первые три месяца было обслужено 412 148 пассажиров, что на 25,3% больше чем за 1 квартал прошлого года. Пассажиропоток на международных линиях вырос более чем в два раза к прошлому году, и составил 23 555 человек.

- Увеличение пассажиропотока на внутренних рейсах стало возможным за счет открытия новых направлений в Воронеж, Белгород, Липецк, Волгоград, Нижний Новгород, а также за счет выполнения дополнительных рейсов в праздничные выходные дни. Значительный рост пассажиропотока на международных направлениях, в наибольшей степени, обеспечили рейсы, выполняемые авиакомпанией «Победа» из Калининграда в Рим, - отметили в пресс-службе «Храброво».

ИСТОЧНИК KP.RU