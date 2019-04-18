2019-04-18T10:59:39+03:00
Политика

Балтфлот взял под наблюдение корабли НАТО в Балтийском море

Виктор Сергеев
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В Балтийское море вошли четыре корабля НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс» по ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

В балтийскую акваторию зашли ракетный эсминец ВМС США "Грейвли", а также польский, турецкий и испанский фрегаты "К.Пуласки", "Гекова" и "Хуан де Бурбон".

- В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО, - цитирует издание сообщение национального центра.

Также сообщается, что организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также самолетов морской авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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