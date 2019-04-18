Калининграду нужно 900 млн на расселение всех аварийных домов

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-18T11:17:47+03:00

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В этом году на расселение ветхого и аварийного жилья в Калининграде выделено более 150 млн рублей. Об этом сообщил председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин.

- В 2018 г мы могли рассчитывать только на городские и, благодаря губернатору, на областные средства, - отметил председатель городского Совета Андрей Кропоткин. - В этом году сначала на программу было предусмотрено 60 миллионов, потом мы добавили ещё 35, а с учётом регионального и федерального софинансирования получается более 150 миллионов на этот год, - сказал он.

Андрей Кропоткин отметил, что на расселение всех аварийных и ветхих домов в Калининграде необходимо около 900 миллионов рублей.

- Если такими темпами будем двигаться и дальше, то полностью за 5-6 лет сможем закрыть накопившийся груз ответственности за расселение жилья, - сказал председатель горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU