В Калининград запретили ввоз лесоматериалов из Белоруссии
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
Изменить размер текста:
Россельхознадзор запретил ввоз в Калининградскую области лесоматериалов из Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
32 кубометра древесины «тормознули» на погранпереходе в Советске. При проверке выяснилось, что фитосанитарный сертификат на груз был недействительным.
В результате лесоматериалы были возвращены в Белоруссию.
ИСТОЧНИК KP.RU