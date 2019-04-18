В Калининград запретили ввоз лесоматериалов из Белоруссии

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-18T11:24:27+03:00

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Россельхознадзор запретил ввоз в Калининградскую области лесоматериалов из Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

32 кубометра древесины «тормознули» на погранпереходе в Советске. При проверке выяснилось, что фитосанитарный сертификат на груз был недействительным.

В результате лесоматериалы были возвращены в Белоруссию.

ИСТОЧНИК KP.RU