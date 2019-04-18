Шесть тысяч калининградцев примут участие в акции «Весенняя неделя добра»

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-18T11:28:26+03:00

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В Калининградской области с 20 апреля стартует добровольческая акция «Весенняя неделя добра». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, участниками акции станут около шести тысяч молодых людей из 19 муниципалитетов.

До 27 апреля волонтеры проведут более 300 локальных мероприятий, среди которых благоустройство территорий, проведение благотворительных концертов и «доброуроков», сбор вещей, адресная помощь. Каждый день акции будет иметь свою тематику.

Присоединиться к акции в роли волонтера можно на портале добровольцыроссии.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU