Шесть тысяч калининградцев примут участие в акции «Весенняя неделя добра»
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В Калининградской области с 20 апреля стартует добровольческая акция «Весенняя неделя добра». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, участниками акции станут около шести тысяч молодых людей из 19 муниципалитетов.
До 27 апреля волонтеры проведут более 300 локальных мероприятий, среди которых благоустройство территорий, проведение благотворительных концертов и «доброуроков», сбор вещей, адресная помощь. Каждый день акции будет иметь свою тематику.
Присоединиться к акции в роли волонтера можно на портале добровольцыроссии.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU