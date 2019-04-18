На калининградских улицах пострадали 77-летний велосипедист и 20-летняя байкерша
В среду, 17 апреля калининградская Госавтоинспекция зафиксировала два дорожно-транспортных происшествия с участием водителей двухколесных транспортных средств.
Сначала в половине восьмого часа утра в Советске на тамошней улице Тургенева «Фольксваген» под управлением 64-летнего водителя на перекрестке не уступил дорогу велосипедисту. Хотя тот имел преимущество в движении. На велосипеде катил еще один местных пенсионер. Понятное дело, в столкновении пострадал именно 77-летний советчанин!
А уже в четвертом часу дня в Калининграде другой «Фольксваген», которым рулил 58-летний водитель на улице Каменной в совершенно аналогичной ситуации не пропустил мотоциклиста. Точнее, мотоциклистку, ибо, как тут же выяснилось, «Сузуки» оседала 20-летняя девушка. Байкерша получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU