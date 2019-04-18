Антон Алиханов: Газ в Балтийске будет

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-18T11:53:37+03:00

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Региональные власти закроют вопрос со строительством газопровода в Балтийск. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе послания региональному парламенту в четверг, 18 апреля.

Глава региона поручил провести новые торги по выбору подрядчика, который обследует уже проложенный газопровод и определит, можно ли его достраивать, или необходимо строить новый.

- Если нет, будем проектировать новый газопровод. Газ в Балтийске будет, надо закрывать этот вопрос, - заявил Антон Алиханов.

Напомним, газопровод в Балтийск стали строить в 2012 году но до сих пор объект не построен. При этом, власти заплатили за недострой более одного миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU