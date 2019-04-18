2019-04-18T12:02:07+03:00
Общество

Празднование Дня города в Калининграде хотят перенести на начало июля

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Празднование Дня города в Калининграде хотят перенести на выходные, следующие за 4 июля. Этот вопрос накануне обсуждался на заседании комиссии горсовета по местному самоуправлению.

Как сообщила председатель комитета по социальной политике администрации Калининграда Анна Апполонова, День города проводится во вторую субботу июля, однако от ветеранов поступило обращение приблизить торжество к дате переименования города в Калининград - 4 июля.

- Будет принято решение об утверждении новой даты празднований дня города. В администрацию города и городской Совет поступало огромное количество обращений от жителей, ветеранских и общественных организаций с просьбой организовать празднования максимально близко к исторической дате. Поэтому есть предложение днями празднования сделать ближайшие выходные, следующие за 4 июля, - отметил председатель горсовета Андрей Кропоткин.

Окончательно этот вопрос будет решен на заседании горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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