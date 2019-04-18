В полиции сообщили подробности ДТП на балтийской трассе
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Стали известны обстоятельства крупного ДТП на балтийской трассе. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Напомним, авария произошла на автодороге Переславское-Круглово. 35-летний водитель «Мерседеса» при обгоне не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. После этого автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель, а также 6-летний и 9-летний пассажиры получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU