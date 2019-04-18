В полиции сообщили подробности ДТП на балтийской трассе

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-18T12:10:47+03:00

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Стали известны обстоятельства крупного ДТП на балтийской трассе. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, авария произошла на автодороге Переславское-Круглово. 35-летний водитель «Мерседеса» при обгоне не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель, а также 6-летний и 9-летний пассажиры получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU