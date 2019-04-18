В воскресенье в Балтийске завершается отопительный сезон
.Фото: Александр Подгорчук
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В ближайшее воскресенье, 21 апреля, в Балтийске завершится отопительный сезон. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».
На это неделе отопительный сезон уже завершился в одном муниципалитете. С 16 апреля тепла нет в домах в Черняховске. Местные власти приняли решение завершить отопительный сезон в связи с наступление устойчивых положительных температур наружного воздуха и на основании метеорологического прогноза на апрель.
ИСТОЧНИК KP.RU