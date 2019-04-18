На улицах Калининграда стали появляться «заговоры от граффити»

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-18T12:20:50+03:00

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В Калининграде на стенах домов начали появляться «заговоры от граффити». Сообщение об этом появилось в среду 17 апреля в сообществе «Дежурный по городу». Неизвестные оставили как минимум две надписи мелом в районе улиц Некрасова и Артиллерийской.

«Оставьте стены чистыми. На ваши головы сыпятся проклятия, а они сбываются», - говорится в одном послании. «Разрисуй дома стены, папа и мама будут рады. Чужого не порти!» - написано во втором.

Напомним, «Комсомолка» уже писала о том, что городские власти не могут справиться с проблемой граффити. В свою очередь, сами уличные художники считают, что город не предоставляет им альтернативных «легальных стен» для творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU