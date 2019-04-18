2019-04-18T12:30:58+03:00
Экономика

Генеральный партнер "Бизнес Баттла" рассказал о ценности главного приза конкурса

Кирилл Алексеев
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..Фото: Кирилл Алексеев
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Главным призом стартовавшего накануне в Калининграде проекта "Бизнес Баттл" является обучение по программе MBA в Институте бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС). Победитель конкурса стартапов сможет пройти обучение по программе бесплатно при том, что стоимость, как пояснили в институте, составляет 897 тысяч рублей.

В институте напомнили, что цель программы MBA - дать комплексное разностороннее представление о процессах управления и научить практическому использованию современных инструментов менеджмента для получения гарантированного результата – эффективного решения сложных задач современного бизнеса.

- Абитуриент в ходе процесса обучения акцентирует внимание на специфике использования управленческих технологий на разных стадиях жизненного цикла компании, получает необходимый набор инструментов для выхода на новый уровень карьерного и личностного роста и уникальные возможности для формирования деловых связей, - отметили в институте.

Следует добавить, что программа МВА института возглавляет общий рейтинг программ Академии народного хозяйства и имеет международную аккредитацию AMBA. Согласно рейтингам ведущего европейского экспертного агентства Eduniversal, она входит в перечень 200 лучших MBA-программ мира.

Напомним, “Бизнес Баттл” - это проект, в котором амбициозные и креативные предприниматели могут реализовать свою бизнес-идею и найти для нее финансирование. Принять участие в конкурсе очень просто: на сайте бизнесбаттл.рф до 26 апреля нужно заполнить анкету и приложить к ней фото и короткое видео, в котором следует объяснить суть вашего стартапа. После заявочного этапа участники попадают в одну из пяти команд, которые “тренируют” опытные наставники - успешные калининградские предприниматели. Затем - в течение лета - проходит несколько основных этапов “баттла”, по ходу которого часть проектов отсеивается, а другая часть получает зеленый свет. За процессом внимательно наблюдают инвесторы (те, кто готов вложиться в перспективные начинания) - тоже из числа известных калининградских бизнесменов. Финал состоится в сентябре-октябре 2019 года.

Победитель “Бизнес Баттла” получит на выходе фактически запущенный бизнес-проект, а также в качестве приза - бесплатное обучение в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС по программе MBA. Кроме того, победитель общественного голосования будет награжден промопакетом от медиагруппы “Западная пресса”.

Проект реализуется при поддержке губернатора региона Антона Алиханова и правительства региона. Генеральный партнер - ИБДА РАНХиГС (Москва). Партнеры - КТПП и Фонд поддержки предпринимательства.

Подробности на сайте проекта “Бизнес Баттл”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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