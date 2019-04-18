Стало известно, когда в Калининграде отключат центральное отопление

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-18T12:57:02+03:00

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В Калининграде, наконец, отключат центральное отопление. В четверг пресс-служба мэрии города назвала точную дату этого счастливого для изнывающих от жары жителей.

- 23 апреля выключим центральное отопление, - сообщила пресс-служба. - Прогноз погоды позволил принять такое решение.

Тем временем, в комментариях под этим сообщением уже появились резонные вопросы от жителей.

- Чувствую себя как в том котле сейчас, - пишет одна из калининградок. - Скажите, а можно ли как-то пересмотреть/рационализировать систему центрального отопления в целом?

ИСТОЧНИК KP.RU