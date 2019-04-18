Под Калининградом «Фольксваген» таранил пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-18T12:57:30+03:00

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Сегодня, 18 апреля, коло половины седьмого часа тура в Гурьевском районе произошло столкновение легкового автомобиля марки «Фольксваген Пассат» с пассажирским автобусом «Мерседес».

Точнее, водитель легковушки ударил двигавшийся в попутном направлении автобус 103-го маршрута. Произошло это на 13-м километре автотрассы «Калининград–Полесск» . По предварительной информации, причиной ДТП стал неверный выбор безопасной дистанции 59-летним калининградцем.

Виновник аварии после столкновения не сумел удержать свою машину в пределах проезжей части и скатился в кювет. Впрочем, повреждения получили лишь транспортные средства – как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, люди за медицинской помощью обращались. По факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU