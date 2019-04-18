2019-04-18T13:06:29+03:00
Происшествия

Уголовник силой отнял у калининградца «Мерседес»

До того как преступника задержала полиция, похищенный автомобиль он успел продать
Игорь ОРЕХОВ
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В ОМВД России по Светловскому городскому округу пришел 22-летний местный житель. Парень пожаловался, что шапочный знакомый отнял у него автомобиль. И хотя «Мерседес» был уже не молод, больше чем на 350 тысяч рублей не тянул, свое движимое имущество светловчанину все равно было безумно жалко. Но вымогатель пригрозил физической расправой…

По приметам полицейские установили личность подозреваемого. Тип оказался и в самом деле опасным: 27-летний молодчик уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Выяснилось, что автомобиль уголовник продал, а вырученные деньги прогулял.

По факту вымогательства возбудили уголовное дело, заключив обвиняемого под стражу. Рецидивисту светит вторая ходка в зону, на сей раз сроком до 7 лет. Правоохранители надеются отыскать и злополучный «Мерседес».

ИСТОЧНИК KP.RU

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