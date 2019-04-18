2019-04-18T13:15:33+03:00
Общество

Артур Крупин высказался против переноса памятника-танка с улицы Соммера в Калининграде

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Переносить танк-памятник с улицы Соммера в Калининграде не надо. Мнение высказал Артур Крупин, председатель комитета территориального развития и строительства горадминистрации в студии радио «Комсомольская правда».

- Я бы воздержался от изменения местоположения этого памятника. Считаю, что это место достойное, калининградцы к нему привыкли. Тем более, что будет создан пешеходный маршрут, соединяющий Ленинский проспект, улицы Черняховского, Рокоссовского, Соммера и Севастьянова. Территория, прилегающая к памятнику – просторная, хорошая. Там можно проводить мероприятия, связанные с ветеранами и событиями Великой Отечественной войны, - говорит Артур Крупин - Все это место пропитано духом подвигов. Если будет какое-то голосование по поводу переноса памятника, я выступлю против.

Кроме того, Артур Крупин отметил, что памятники, скульптурные композиции, обелиски и другие элементы городской архитектуры, которые связаны с историей города, «могут располагаться на дворовых территориях при условии качественной организации их содержания».

Напомним, на прошедшем во вторник 16 апреля заседании градостроительного совета при главном архитекторе города, высказали предложение убрать танк-памятник с улицы Соммера. Идею озвучил архитектор Сергей Гулевский, обсуждая проект благоустройства улиц Соммера и Рокоссовского.

- Чего танк делает во дворе жилых домов? Что там танк делает-то? Это же памятник погибшим людям, которые отдали жизни за то, что мы с вами живем. И поставили впопыхах там танк! Во дворе жилых домов. Ему там плохо, этому танку. Это унизительно. Ему там унизительно! Ему надо найти достойное место. Вот у нас парк Победы есть, еще что-то, - эмоционально выступил Сергей Гулевский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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