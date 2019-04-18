Два бассейна и зал для фехтования: Спорткомплекс в Южном парке откроется в 2020 году

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-18T13:48:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В следующем году в Калининграде на территории Южного парка появится большой спортивный комплекс. Об этом в студии радио «Комсомольская правда» рассказал Артур Крупин, председатель комитета территориального развития и строительства горадминистрации.

- Завершаются процедуры по выбору подрядчика. Если все сложится хорошо, то комплекс будет построен к концу 2020 года. Весна 2021 года – крайний срок. Четвертый год мы с коллегами занимаемся этим объектом: с 2015 года проводили публичные слушания, общественные обсуждения. Мы получили одобрение и двигаемся вперед, - говорит Артур Крупин и отмечает, что ради стройки вырубят 15 деревьев, взамен в парке посадят 170 растений.

- Парк «Южный» это достопримечательное место. Поэтому, когда выбирали архитектуру здания, проходили тщательные согласования в Службе охраны объектов культурного наследия. Место размещения будущего спортивного комплекса выбрано не случайно. На этой территории был большой зал, который пользовался популярностью у жителей Кёнигсберга, - говорит Крупин.

Председатель комитета строительства называет проект будущего спортцентра удачным.

Площадь комплекса составит около 11 тысяч квадратных метров. Откроется 50-метровый бассейн и бассейн для тренировок. Будет работать зал фехтования и стрельбы, тренажерные залы, буфет.

- Все прорабатывалось долго и тщательно. В этом комплексе могут размеситься и проводить занятия сразу несколько федераций. Это и плавание, и синхронное плавание и современное пятиборье, – говорит Артур Крупин. – Бассейн будет доступен для всех калининградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU