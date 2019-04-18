В Зеленоградске с помощью камер «Безопасного города» будут вычислять жителей, выбрасывающих котов на улицу

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-18T13:54:49+03:00

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В Зеленоградске власти всерьез решили взяться за проблему бездомных котов и кошек. Так, 16 апреля на очередном аппаратном совещании, отчет о котором вывесила на своей странице в фейсбуке газета «Волна», разбиралось обращение котошефа Светланы Логуновой, пожаловавшейся на то, что жители по ночам выбрасывают животных на улицу, в район сквера «Котофейня».

Вопрос с котятами и котами в администрации, судя по отчету, назвали актуальным.

- По всей видимости, нерадивые хозяева не хотят заботиться о питомцах, которых взяли на свое попечение, - сообщает издание, - поэтому они избавляются от них, выбрасывая на улицу. Причем в большинстве случаев это происходит ночью, пока около сквера никого нет. По просьбе в сквере будут установлены дополнительные камеры системы «Безопасный город» — они позволят не только отследить бездушных граждан, но и предать огласке их негуманные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU