В Калининграде за день оштрафовали свыше 100 пешеходов-нарушителей

СЕГОДНЯ 14:19 2019-04-18T14:20:36+03:00

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За минувшие сутки в Калининградской области инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности 101 пешехода за нарушение Правил дорожного движения. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ГИБДД напоминают, что пешеходы должны неукоснительно соблюдать ПДД, переходить дорогу по переходам, перед эти убедившись, что переход будет для них безопасен.

- Наряду с пешеходами, соблюдать правила дорожного движения обязаны и водители. Более того, учитывая, что автомобиль представляет повышенную опасность, даже при нарушении ПДД пешеходом водитель должен предпринять все усилия для предотвращения аварийной ситуации, - отметили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU