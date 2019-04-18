В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в ближайшие дни не будут работать светофоры
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде с 18 апреля по 26 апреля будут планово отключены несколько светофоров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В четверг, 18 апреля с 9:00 до 13:00 не будет работать светофор по улице пр. Мира – ул. К. Маркса.
19 апреля с 9:00 до 20:00 – по ул. А. Невского – ул. Краснокаменной и по ул. А. Невского (Балткран).
25 и 26 апреля с 9:00 до 118:00 – пр. Калинина – ул. Киевская и ул. Киевская (выезд троллейбуса).
26 апреля с 9:00 до 20:00 – по улице Горького – ул. Черняховского.
ИСТОЧНИК KP.RU