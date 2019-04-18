Алиханов пообещал решить проблему с яслями до конца 2021 года

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-18T14:45:11+03:00

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До конца 2021 года в Калининградской области необходимо решить проблему с яслями. Об этом заявил губернатора Антон Алиханов в ходе своего послания Областной думе.

- Уже в этом году мы начали открывать новые места для малышей за счет проведения капремонтов и перепрофилирования имеющейся инфраструктуры, уже создано 240 таких дошкольных мест, - сказал глава региона.

По словам Алиханова, за следующие шесть лет в регионе появится 19 новых зданий детских садов: в Калининграде, Гурьевске, Зеленоградске,Балтийске, поселках Добровольск и Чехово.

- Всего планируется создать 5 тысяч новых мест, из них к концу этого года – более 800 мест, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU