Возбуждено уголовное дело по факту травмирования школьницы на ж/д путях в Нестерове

СЕГОДНЯ 14:58 2019-04-18T14:59:26+03:00

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Калининградский следственный отдел на транспорте следственного управления на транспорте СК возбудил уголовное дело по факту наезда поезда на девочку в Нестерове. Об этом сообащет пресс-служба ведомства.

Напомним, накануне 11-летняя девочка перебегала железнодорожные пути в Нестерове. Проскочив один состав она не заметила, что по другим путям двигается в обратную сторону другой тепловоз.

- Заметив ребенка, машинист включил режим экстренного торможения, но наезда избежать не удалось. Девочка получила травмы и в настоящее время находится в медицинском учреждении, - сообщили в пресс-службе следственного управления на транспорте.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

ИСТОЧНИК KP.RU