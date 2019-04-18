Двое калининградцев продавали амфетамин и гашиш в ночных клубах

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-18T15:18:48+03:00

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В Калининграде задержали двоих мужчин, которые занимались сбытом наркотиков в ночных клубах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Один из задержанных – 27-летний мужчина, работал барменом в одном из заведений на проспекте Мира. Там же и был задокументирован факт сбыта наркотиков. Также оперативники задержали его поставщика – 22-летнего безработного калининградца.

На задержанных завели уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере», им грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU