Двое калининградцев продавали амфетамин и гашиш в ночных клубах
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В Калининграде задержали двоих мужчин, которые занимались сбытом наркотиков в ночных клубах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Один из задержанных – 27-летний мужчина, работал барменом в одном из заведений на проспекте Мира. Там же и был задокументирован факт сбыта наркотиков. Также оперативники задержали его поставщика – 22-летнего безработного калининградца.
На задержанных завели уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере», им грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU