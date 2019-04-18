Маршрут пригородных поездов продлят от Черняховска до Чернышевского с остановкой в Гусеве
Пригородное сообщение до Чернышевского будет продлено уже в этом году. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе своего послания Областной думе.
- Сейчас в восточной части Калининградской области пригородные поезда следуют только до Советска и Черняховска. По многочисленным обращениям граждан мной принято решение о продлении маршрута следования пригородных поездов от Черняховска до Чернышевского с остановкой в Гусеве, - сказал глава региона.
Алиханов поручил правительству внести соответствующие поправки в бюджет.
- Это не эксперимент. Пригородное железнодорожное сообщение должно вернуться туда на постоянной основе, - сказал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU