Маршрут пригородных поездов продлят от Черняховска до Чернышевского с остановкой в Гусеве

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-18T15:27:54+03:00

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Пригородное сообщение до Чернышевского будет продлено уже в этом году. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе своего послания Областной думе.

- Сейчас в восточной части Калининградской области пригородные поезда следуют только до Советска и Черняховска. По многочисленным обращениям граждан мной принято решение о продлении маршрута следования пригородных поездов от Черняховска до Чернышевского с остановкой в Гусеве, - сказал глава региона.

Алиханов поручил правительству внести соответствующие поправки в бюджет.

- Это не эксперимент. Пригородное железнодорожное сообщение должно вернуться туда на постоянной основе, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU