2019-04-18T15:41:43+03:00
Общество

Транспортные полицейские задержали браконьера-рецидивиста

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте
Изменить размер текста:

В акватории Калининградского залива задержали браконьера. Об этом сообщает пресс-служба Западного линейного управления МВД России на транспорте.

37-летний мужчина незаконно выловил при помощи лесковых сетей 20 лещей. В ходе проверки выяснилось, что он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за браконьерство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчине грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградцы сдали 50 литров крови в ходе донорской акции
Под Калининградом десятиклассник получил пулю из пневматической винтовки
В поселке Железнодорожный реализуют проект комплексного благоустройства за 107 млн
В Калининграде на парковке у «Плазы» сгорел автомобиль
В Багратионовске с угонщика взыскали ущерб за разбитый автомобиль
С начала весны ямочный ремонт провели на 25 улицах Калининграда
Калининградец пытался украсть с территории школы более 60 газосиликатных блоков
Алиханов поручил создать реалистичную программу по снижению бедности
На улице Левитана в Калининграде появится участковый пункт полиции
Маршрут пригородных поездов продлят от Черняховска до Чернышевского с остановкой в Гусеве
Двое калининградцев продавали амфетамин и гашиш в ночных клубах
Возбуждено уголовное дело по факту травмирования школьницы на ж/д путях в Нестерове
Алиханов пообещал решить проблему с яслями до конца 2021 года
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в ближайшие дни не будут работать светофоры
В Калининграде за день оштрафовали свыше 100 пешеходов-нарушителей
В Зеленоградске с помощью камер «Безопасного города» будут вычислять жителей, выбрасывающих котов на улицу
Два бассейна и зал для фехтования: Спорткомплекс в Южном парке откроется в 2020 году
Артур Крупин высказался против переноса памятника-танка с улицы Соммера в Калининграде
Уголовник силой отнял у калининградца «Мерседес»
Под Калининградом «Фольксваген» таранил пассажирский автобус
Стало известно, когда в Калининграде отключат центральное отопление
Генеральный партнер "Бизнес Баттла" рассказал о ценности главного приза конкурса