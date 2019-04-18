Транспортные полицейские задержали браконьера-рецидивиста

СЕГОДНЯ 15:40 2019-04-18T15:41:43+03:00

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В акватории Калининградского залива задержали браконьера. Об этом сообщает пресс-служба Западного линейного управления МВД России на транспорте.

37-летний мужчина незаконно выловил при помощи лесковых сетей 20 лещей. В ходе проверки выяснилось, что он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за браконьерство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчине грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU