Алиханов поручил создать реалистичную программу по снижению бедности

СЕГОДНЯ 16:07 2019-04-18T16:09:21+03:00

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В Калининградской области стоит задача в два раза снизить показатель бедности к 2024 году. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе своего послания региональному парламенту. Для этого он поручил правительству разработать комплексную и реалистичную программу по снижению бедности.

- Провести эту работу можно, только если точно понимаешь основные причины, по которым люди оказываются за порогом прожиточного минимума. Даю поручение министерству социальной политики совместно с министерством экономики и промышленности провести качественный мониторинг этих причин и условий, - сказал он.

По словам Алиханова, главным рычагом выхода из бедности является официальная трудовая занятость.

- Необходимо продолжать создавать условия, при которых каждый желающий работать должен получить такую возможность. В частности, нацпроект «Демография» предусматривает мероприятия по активному содействию трудовой занятости женщин, воспитывающих детей, граждан предпенсионного возраста. Мы начали реализовывать программу заключения так называемого «социального контракта», - сказал он.

Другим инструментом для снижения бедности, по словам Алиханова, должен стать «Социальный кодекс», в котором для усиления адресности будут внедрены новые подходы по критериям нуждаемости.

- Случаи, когда меры соцподдержки получают обеспеченные люди, вызывает в обществе справедливое возмущение. Вы все наверняка сами сталкивались с подобными случаями. За счет высвободившихся средств можно будет увеличить размер помощи тем, кто попал в по-настоящему трудную жизненную ситуацию. Конечно, важно и дальше учиться досконально разбираться в каждой конкретной ситуации, не уйти в формализм этих критериев, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU