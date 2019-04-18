Алиханов поручил создать реалистичную программу по снижению бедности
В Калининградской области стоит задача в два раза снизить показатель бедности к 2024 году. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе своего послания региональному парламенту. Для этого он поручил правительству разработать комплексную и реалистичную программу по снижению бедности.
- Провести эту работу можно, только если точно понимаешь основные причины, по которым люди оказываются за порогом прожиточного минимума. Даю поручение министерству социальной политики совместно с министерством экономики и промышленности провести качественный мониторинг этих причин и условий, - сказал он.
По словам Алиханова, главным рычагом выхода из бедности является официальная трудовая занятость.
- Необходимо продолжать создавать условия, при которых каждый желающий работать должен получить такую возможность. В частности, нацпроект «Демография» предусматривает мероприятия по активному содействию трудовой занятости женщин, воспитывающих детей, граждан предпенсионного возраста. Мы начали реализовывать программу заключения так называемого «социального контракта», - сказал он.
Другим инструментом для снижения бедности, по словам Алиханова, должен стать «Социальный кодекс», в котором для усиления адресности будут внедрены новые подходы по критериям нуждаемости.
- Случаи, когда меры соцподдержки получают обеспеченные люди, вызывает в обществе справедливое возмущение. Вы все наверняка сами сталкивались с подобными случаями. За счет высвободившихся средств можно будет увеличить размер помощи тем, кто попал в по-настоящему трудную жизненную ситуацию. Конечно, важно и дальше учиться досконально разбираться в каждой конкретной ситуации, не уйти в формализм этих критериев, - сказал он.
ИСТОЧНИК KP.RU