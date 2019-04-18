Калининградец пытался украсть с территории школы более 60 газосиликатных блоков

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-18T16:13:25+03:00

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В Калининграде полицейские с поличным задержали мужчину, который пытался украсть строительные материалы. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию позвонил очевидец, который сообщил, что неизвестный загружает в машину газосиликатные блоки на территории школы на улице Горького.

Прибывшие на место полицейские задержали вора с поличным. Мужчина собирался загрузить в автомобиль более 60 блоков и металлический стеллаж.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU