Калининградец пытался украсть с территории школы более 60 газосиликатных блоков
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В Калининграде полицейские с поличным задержали мужчину, который пытался украсть строительные материалы. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В полицию позвонил очевидец, который сообщил, что неизвестный загружает в машину газосиликатные блоки на территории школы на улице Горького.
Прибывшие на место полицейские задержали вора с поличным. Мужчина собирался загрузить в автомобиль более 60 блоков и металлический стеллаж.
По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU