2019-04-18T16:59:42+03:00
Общество

С начала весны ямочный ремонт провели на 25 улицах Калининграда

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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С 20 марта по 15 апреля в Калининграде провели ямочный ремонт на 25-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, были отремонтированы ул. К. Маркса (от ул. Димитрова до ул. Кирова), ул. Пугачева, ул. Каштановая аллея, Ул. Юношеская, ул. Гаражная, ул. Уральская, ул. Аксакова, ул. Тульская, ул. Кутаисская, ул. Ялтинская (перекресток с ул. Тульская), ул. Лесная, ул. Стрелковая, ул. Партизанская, ул. Серпуховская, ул. Гавриленко, ул. Грибоедова, 16, ул. Габайдулина, ул. Лейт. Калинина, ул. Лукашова, ул. Т. Кабилова, ул. Жиленкова, ул. А. Невского, 90а, ул. Молочинского, ул. Пушкина, ул. Театральная, 35

На этой неделе проходит поддерживающий ремонт улиц Каштановая аллея, Пушкина, Свердлова, Богатырская, А. Невского (подъездные пути к Бюро судебно- медицинской экспертизы), Клиническая, Пионерская, Нанесена, Тельмана, пр-т Мира, переулка ул. Ломоносова. Кроме того, продолжаются работы по капитальному ремонту улицы Флотской, моста через реку Лесную в микрорайоне Прегольском, тротуаров по улицам: Коммунистической (в районе домов №№ 56-100) и Минусинской (от ул. Беговой до ул. Коммунистической).

ИСТОЧНИК KP.RU

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