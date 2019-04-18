В Багратионовске с угонщика взыскали ущерб за разбитый автомобиль

СЕГОДНЯ 17:56 2019-04-18T17:57:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Багратионовске владелец угнанного автомобиля взыскал ущерб с угонщика. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Ранее местного жителя осудили за угон и хищение из авто строительных инструментов. Однако угонщик повредил машину, так что владелец решил взыскать с него компенсацию ущерба.

Суд с ним согласился и взыскал с угонщика 120 тысяч в качестве компенсации материального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU