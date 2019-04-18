В Багратионовске с угонщика взыскали ущерб за разбитый автомобиль
.Фото: Александр Подгорчук
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В Багратионовске владелец угнанного автомобиля взыскал ущерб с угонщика. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
Ранее местного жителя осудили за угон и хищение из авто строительных инструментов. Однако угонщик повредил машину, так что владелец решил взыскать с него компенсацию ущерба.
Суд с ним согласился и взыскал с угонщика 120 тысяч в качестве компенсации материального вреда.
ИСТОЧНИК KP.RU