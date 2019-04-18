В Калининграде на парковке у «Плазы» сгорел автомобиль
Фото: Вячеслав ОпрышкоФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Днем в четверг в центре Калининграда сгорел автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Инцидент произошел на парковке за ТЦ «Плаза». Там загорелся «Фольксваген».
До приезда пожарных автомобиль пытались потушить владельцы припаркованных рядом машин.
Причины возгорания устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU