В Калининграде на парковке у «Плазы» сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 18:17 2019-04-18T18:17:39+03:00

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Днем в четверг в центре Калининграда сгорел автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Инцидент произошел на парковке за ТЦ «Плаза». Там загорелся «Фольксваген».

До приезда пожарных автомобиль пытались потушить владельцы припаркованных рядом машин.

Причины возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU