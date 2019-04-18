В поселке Железнодорожный реализуют проект комплексного благоустройства за 107 млн

СЕГОДНЯ 18:27 2019-04-18T18:28:25+03:00

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В этом году в поселке Железнодорожный будет реализован специальный проект комплексного благоустройства. Об этом в ходе своего послания Облдуме рассказал губернатор Антон Алиханов.

- Мы выделили средства на проведение капитального ремонта в 32 многоквартирных домах, на эти цели предусмотрено 107 млн рублей. Если жителям Железнодорожного будет действительно удобно и комфортно после такого благоустройства, мы этот опыт начнем тиражировать на другие крупные поселки области, - сказал Алиханов.

Глава региона отметил, что в дальнейшем подобное благоустройство может ожидать поселки Ясное в Славском городском округе, Чистые Пруды и Ясная Поляна в Нестеровском городском округе.

- Но еще раз обращаю внимание наших глав администраций: вы должны готовиться к осеннему бюджету и предлагать свои варианты. Будем рады поддержать, - сказал он.

Антон Алиханов подчеркнул, что это не просто наведение красоты, а создание возможностей для развития малого и среднего бизнеса.

- И глав администраций прошу работать с активными людьми в населенных пунктах. В Немане открыли сыроварню, сделали небольшой ресторан. Вместо одного туристического автобуса теперь приезжает пять в город. Когда мы выделяем средства на комплексное благоустройство, вы должны думать, как дать дополнительную возможность вашим жителям зарабатывать, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU