Под Калининградом десятиклассник получил пулю из пневматической винтовки

СЕГОДНЯ 18:29 2019-04-18T18:29:23+03:00

Изменить размер текста: A A

После того как днем 18 апреля в дежурную часть отдела МВД России «Багратионовский» сообщили о том, что в поселке Нивенское подросток получил пулевое ранение, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. На деле все оказалось не ужасно, как могло представиться. Сам пострадавший - ученик местной школы был вполне в состоянии дать полицейским все необходимые показания.

Как выяснилось, 50-летний житель одного из соседних со школьным зданием домов развлекался с друзьями во дворе, стреляя по мишеням из пневматической винтовки. Видать, снайпер из сельчанина был не ахти, поэтому один из зарядов, благополучно миновав законную цель, вылетел за забор и угодил в проходившего мимо десятиклассника.

- Госпитализация подростку не потребовалась, - добавили в пресс-службе УМВД РФ по Калининградской области. - Сотрудники полиции изъяли у мужчины две пневматические винтовки и один пневматический пистолет. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Нет, все-таки, безопаснее, когда школа находится где-нибудь на отшибе населенного пункта…

ИСТОЧНИК KP.RU