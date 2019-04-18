2019-04-18T18:35:43+03:00
Общество

Калининградцы сдали 50 литров крови в ходе донорской акции

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В четверг в Калининграде прошла акция, посвященная Национальному дню донора крови, ее участниками стали 100 добровольцев.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, забор крови проходил в течение пяти часов в специально оборудованном мобильном комплексе Областной станции переливания крови. Всего было собрано около 50 литров крови.

В Калининградской области ежегодно заготавливается 9 тонн крови и ее компонентов. В регионе насчитывается более 10 тысяч доноров, из которых 2 645 носят звание почетного донора СССР или России.

По словам главврача станции переливания крови Нины Кабанчук, сегодня более половины участников кровосдачи составляют молодые люди от 18 до 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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