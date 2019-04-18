2019-04-18T20:21:06+03:00
Общество

Детсадовцы провели акцию против палов травы в сгоревшем поле под Калининградом

В ней приняли участие воспитанники детского сада №20
Иван МАРКОВ
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Плакаты против палов в сгоревшем полеПлакаты против палов в сгоревшем полеФото: Никита Никитин
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В четверг 18 апреля воспитанники калининградского детского сада №20 провели в акцию против палов травы в сгоревшем поле. Дети вышли с самодельными плакатами, которые были подготовлены вместе с родителями и воспитателями, на обочину трассы, ведущей в Янтарный.

Вдохновителем акции стал педагог Никита Никитин, который является руководителем туристического кружка в этом детском саду.

- У нас сегодня утром был выезд в Янтарный, где мы вместе с детьми готовили выставку про море, - рассказывает Никитин. – Также я предложил нарисовать плакаты против весенних палов травы. Детям и их родителям идея понравилась. На обратном пути из Янтарного мы сделали остановку там, где траву уже сожгли.

К слову, к подготовке плакатов подошли со всей серьезностью. Так, например, на одном из них написано: «Хочешь поджечь траву? Начни с волос на своей голове

ИСТОЧНИК KP.RU

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