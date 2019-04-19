В Калининграде три человека пострадали из-за загоревшегося в квартире натяжного потолка
Двое мужчин и женщина были госпитализированы
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувший четверг 18 апреля пожарные по тревоге выезжали на улицу Ялтинскую в Калининграде. Горела двухкомнатная квартира в трехэтажном кирпичном доме.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на кухне произошло загорание натяжного потолка. Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров.
Жильцы самостоятельно бросились тушить пожар. В итоге с огнем справились, а себя не уберегли. Три человека – двое мужчин и женщина – пострадали. Их госпитализировали с места ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU