В Калининграде три человека пострадали из-за загоревшегося в квартире натяжного потолка

СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-19T10:11:59+03:00

Двое мужчин и женщина были госпитализированы

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В минувший четверг 18 апреля пожарные по тревоге выезжали на улицу Ялтинскую в Калининграде. Горела двухкомнатная квартира в трехэтажном кирпичном доме.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на кухне произошло загорание натяжного потолка. Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров.

Жильцы самостоятельно бросились тушить пожар. В итоге с огнем справились, а себя не уберегли. Три человека – двое мужчин и женщина – пострадали. Их госпитализировали с места ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU