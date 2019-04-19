В Черняховском районе в ДТП с двумя грузовиками пострадала пассажирка «Мазды»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг вечером Черняховском районе произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на 62-м километре федеральной трассы Калининград-Нестеров. Сначала на трассе из-за несоблюдения дистанции водитель грузовика «Ивеко» «догнал» самосвал «МАН». Грузовики остановились, в это время в «Ивеко» врезалась «Мазда».
В результате столкновения пассажирка легковушки получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU