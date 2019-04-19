В Черняховском районе в ДТП с двумя грузовиками пострадала пассажирка «Мазды»

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-19T11:07:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг вечером Черняховском районе произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на 62-м километре федеральной трассы Калининград-Нестеров. Сначала на трассе из-за несоблюдения дистанции водитель грузовика «Ивеко» «догнал» самосвал «МАН». Грузовики остановились, в это время в «Ивеко» врезалась «Мазда».

В результате столкновения пассажирка легковушки получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU