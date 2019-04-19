В Правдинске судят водителя, по вине которого в ДТП погибли два человека

СЕГОДНЯ 11:40 2019-04-19T11:40:30+03:00

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В Правдинский районный суд поступило уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Авария произошла 31 мая 2018 года на автодороге Калининград-Крылово. Водитель выехал на встречку и врезался в «Мерседес». От удара «Мерседес» отбросило на придорожное дерево.

В результате аварии два пассажира легковушки получили множественные ранения и погибли на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU