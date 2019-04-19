В Правдинске судят водителя, по вине которого в ДТП погибли два человека
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В Правдинский районный суд поступило уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Авария произошла 31 мая 2018 года на автодороге Калининград-Крылово. Водитель выехал на встречку и врезался в «Мерседес». От удара «Мерседес» отбросило на придорожное дерево.
В результате аварии два пассажира легковушки получили множественные ранения и погибли на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU