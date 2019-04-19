Два человека госпитализированы после пожара в Зеленоградском районе

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-19T11:44:01+03:00

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Пожар случился в Зеленоградском районе в минувший четверг 18 апреля поздним вечером. В 21:28 поступило сообщение о том, что в поселке Откосово горит дом.

В одноэтажном кирпичном доме в двухкомнатной квартире горела мебель. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Как сообщили «КП» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в результате пожара пострадали два человека – их госпитализировали.

В ликвидации пожара участвовали 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU