Два человека госпитализированы после пожара в Зеленоградском районе
Изменить размер текста:
Пожар случился в Зеленоградском районе в минувший четверг 18 апреля поздним вечером. В 21:28 поступило сообщение о том, что в поселке Откосово горит дом.
В одноэтажном кирпичном доме в двухкомнатной квартире горела мебель. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Как сообщили «КП» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в результате пожара пострадали два человека – их госпитализировали.
В ликвидации пожара участвовали 12 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU