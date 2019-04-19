В Калининграде проведут отбор в Московскую театральную школу Олега Табакова
Участниками отбора абитуриентов для поступления в Московскую театральную школу Олега Табакова могут стать учащиеся, завершающие обучение в 9 классе общеобразовательной школы в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Отбор намечен на 27 – 28 апреля в здании областного музыкального театра на проспекте Мира.
Начало 1-го тура в 10:00.
Организаторы выдвигают требования. Так, надо прочитать наизусть стихотворение, отрывок из прозы, басню (подготовить несколько вариантов произведений); исполнить песню и показать пластический этюд (по запросу).
Отдельно осуществляется прием документов.
В рамках отборочных туров запланирована лекция о деятельности Московской театральной школы Олега Табакова, об условиях поступления, о профессии актера. Лекция состоится 26 апреля в 15:00 в музтеатре.
ИСТОЧНИК KP.RU