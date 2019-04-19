В Калининграде проведут отбор в Московскую театральную школу Олега Табакова

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-19T11:53:00+03:00

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Участниками отбора абитуриентов для поступления в Московскую театральную школу Олега Табакова могут стать учащиеся, завершающие обучение в 9 классе общеобразовательной школы в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Отбор намечен на 27 – 28 апреля в здании областного музыкального театра на проспекте Мира.

Начало 1-го тура в 10:00.

Организаторы выдвигают требования. Так, надо прочитать наизусть стихотворение, отрывок из прозы, басню (подготовить несколько вариантов произведений); исполнить песню и показать пластический этюд (по запросу).

Отдельно осуществляется прием документов.

В рамках отборочных туров запланирована лекция о деятельности Московской театральной школы Олега Табакова, об условиях поступления, о профессии актера. Лекция состоится 26 апреля в 15:00 в музтеатре.

ИСТОЧНИК KP.RU