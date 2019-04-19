Спортсменка из Зеленоградска выиграла бронзу чемпионата Европы по пара-карате

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-19T12:08:27+03:00

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Испанский город Гвадалахара принял чемпионат Европы по карате среди лиц с различными нарушениями здоровья, собрав спортсменов из 16 стран.

Интересно, что самой многочисленной стала делегация сборной России, куда вошло сразу трое представителей Калининграда. Наши ребята выступали в ката — демонстрации техники и формальных упражнений.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, медаль за третье место завоевала Александра Метелёва из Зеленоградска. Девушка, потерявшая зрение, уступила соперницам из Испании и Эстонии.

Почетные четвертые места взяли калининградцы Александр Пронин и Марина Куликова — среди слабовидящих и спортсменов-калясочников соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU