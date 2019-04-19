«Помочь не за зарплату»: администрация Калининграда зовет на субботник 20 апреля

СЕГОДНЯ 13:41 2019-04-19T13:41:46+03:00

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В субботу, 20 апреля в Калининграде пройдет общегородской субботник. Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» представитель комитета городского хозяйства мэрии Александр Купцов, на улицы выйдут больше тысячи человек - это сотрудники мэрии, депутаты и представители общественных организаций. Тем, кто захочет присоединиться, перчатки лучше брать свои, а организаторы предоставляют мешки для мусора, грабли и лопаты.

- Идея субботника — помочь родным местам не за зарплату, - говорит Купцов. - Начало в 10 утра, работать будем до 13-14 часов.

Субботник пройдет в таких точках города:

- ул. Гагарина (справа от Королевских ворот);

- Фортовая дорога между ул. Гагарина и Невского;

- Территория у озера Летнего;

- В парках: Центральном, Южном и Теодора Кроне, а также в зоопарке;

- На ул. Невского, 90 - территория за БСМП;

- Территория, прилегающая к башне Врангеля.

ИСТОЧНИК KP.RU