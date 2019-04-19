2019-04-19T13:50:23+03:00
Общество

1 мая в Калининграде заработают 14 фонтанов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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1 мая в Калининграде откроется сезон фонтанов. Как сообщает пресс-служба мэрии, в городе включат 14 фонтанов: в сквере у Борющихся зубров, у стадиона «Балтика», у Дома искусств, над подземным паркингом объекта «Городской общественно-деловой центр «Калининград-750», на площади Победы (три фонтана), в сквере у памятника Шиллеру, у монумента «Мать-Россия», мультимедийный фонтан в сквере на Ленинском проспекте, фонтаны «Голубой ручей», «Тихий сквер», «Вулкан» и «Детский» в зоне отдыха вокруг озера Верхнее.

Фонтаны будут работать с 8 часов утра до 23 часов вечера. В этом году на их текущее содержание предусмотрели 1,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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