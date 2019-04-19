В Калининградской области ввели двухмесячный запрет на вылов нерестующих рыб

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-19T14:21:42+03:00

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С 20 апреля в Калининградской области вводится запрет на добычу весенне-нерестующих видов рыб. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области

Запрет будет действовать до 20 июня. В это время в регионе будут проводиться мероприятия по выявлению и пресечению незаконной рыбалки.

- Профилактические рейды охватят районы прибрежной зоны заливов на расстоянии 500 метров от камышовых зарослей при отсутствии зарослей от береговой черты: в Куршском заливе - на расстоянии 500 метров, в Калининградском заливе - на расстоянии 1 км), и Калининградского морского канала - от Калининграда до судоремонтного завода в Светлом, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU