2019-04-19T14:22:12+03:00
Звезды

На границе с Литвой застряла фура с головой дракона для Фестиваля китайских фонарей в Калининграде

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Дракон пока стоит без головы.Дракон пока стоит без головы.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Фура с деталями для фигур, которые готовятся показать в Калининграде на Фестивале гигантских китайских фонарей, застряла на границе с Литвой. Об этом «Комсомолке» рассказал организатор мероприятия Георгий Проценко.

- На границе технические неполадки, какой-то сбой и выстроилась огромная очередь из фур. В том числе наша, которая идет из Минска. В ней – голова дракона, который является главной фигурой Фестиваля. Еще там китайская ваза, которая после монтажа должна быть высотой 10 метров, - говорит Георгий.

Ценный груз планируют получить к началу следующей недели.

Ну а пока на острове Канта собирают другие фигуры. Уже смонтированы африканские животные, малыши-панды, деревья, гигантские грибы, цветы и всевозможные птицы. Дракона, кстати, тоже уже установили, но он без головы.

Речь идет о каркасных конструкциях, обтянутых тканью. Внутри – лампочки. Обещают, что в темноте, когда все включается, животные смотрятся особенно красиво.

Фестиваль пройдет в Калининграде с 26 апреля по 9 июня. Вход на мероприятие будет платным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Неманском районе очистят 17 километров реки Инструч
В Калининграде начнут строить велодорожки, совмещенные с проезжей частью
В Черняховском районе 113 человек остались без электричества из-за долгов
В Калининградской области уже обработали от клещей свыше 600 гектаров зеленых зон
В Калининградской области ввели двухмесячный запрет на вылов нерестующих рыб
1 мая в Калининграде заработают 14 фонтанов
«Помочь не за зарплату»: администрация Калининграда зовет на субботник 20 апреля
Спортсменка из Зеленоградска выиграла бронзу чемпионата Европы по пара-карате
В Калининграде проведут отбор в Московскую театральную школу Олега Табакова
Два человека госпитализированы после пожара в Зеленоградском районе
В Правдинске судят водителя, по вине которого в ДТП погибли два человека
В Черняховском районе в ДТП с двумя грузовиками пострадала пассажирка «Мазды»
В Калининграде на Советском проспекте горел микроавтобус
В Калининграде отключили электричество в домах на пяти улицах
Калининградская «Балтика» потеряла важные очки на своем стадионе
В Калининграде три человека пострадали из-за загоревшегося в квартире натяжного потолка
Детсадовцы провели акцию против палов травы в сгоревшем поле под Калининградом
Калининградцы сдали 50 литров крови в ходе донорской акции
Под Калининградом десятиклассник получил пулю из пневматической винтовки
В поселке Железнодорожный реализуют проект комплексного благоустройства за 107 млн