На границе с Литвой застряла фура с головой дракона для Фестиваля китайских фонарей в Калининграде

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-19T14:22:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Фура с деталями для фигур, которые готовятся показать в Калининграде на Фестивале гигантских китайских фонарей, застряла на границе с Литвой. Об этом «Комсомолке» рассказал организатор мероприятия Георгий Проценко.

- На границе технические неполадки, какой-то сбой и выстроилась огромная очередь из фур. В том числе наша, которая идет из Минска. В ней – голова дракона, который является главной фигурой Фестиваля. Еще там китайская ваза, которая после монтажа должна быть высотой 10 метров, - говорит Георгий.

Ценный груз планируют получить к началу следующей недели.

Ну а пока на острове Канта собирают другие фигуры. Уже смонтированы африканские животные, малыши-панды, деревья, гигантские грибы, цветы и всевозможные птицы. Дракона, кстати, тоже уже установили, но он без головы.

Речь идет о каркасных конструкциях, обтянутых тканью. Внутри – лампочки. Обещают, что в темноте, когда все включается, животные смотрятся особенно красиво.

Фестиваль пройдет в Калининграде с 26 апреля по 9 июня. Вход на мероприятие будет платным.

ИСТОЧНИК KP.RU