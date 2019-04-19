В Калининградской области уже обработали от клещей свыше 600 гектаров зеленых зон
.Фото: Александр Подгорчук
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По состоянию на 16 апреля, в Калининградской области от клещей обработано свыше 600 гектаров зеленых зон, что составляет 46 процентов от плана Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил представитель Роспотребнадзора.
По его словам, работы рекомендовано завершить до 30 апреля из-за раннего начала эпидемического сезона.
До сих пор не начаты акарицидные обработки в Ладушкинском городском округе, менее 15% работ выполнено в Нестеровском округе, Пионерском и Гусевском округах.
ИСТОЧНИК KP.RU