В Калининградской области уже обработали от клещей свыше 600 гектаров зеленых зон

СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-19T14:35:26+03:00

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По состоянию на 16 апреля, в Калининградской области от клещей обработано свыше 600 гектаров зеленых зон, что составляет 46 процентов от плана Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил представитель Роспотребнадзора.

По его словам, работы рекомендовано завершить до 30 апреля из-за раннего начала эпидемического сезона.

До сих пор не начаты акарицидные обработки в Ладушкинском городском округе, менее 15% работ выполнено в Нестеровском округе, Пионерском и Гусевском округах.

ИСТОЧНИК KP.RU